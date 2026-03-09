Precipita dal dirupo nel vuoto morto 30enne in costiera Sorrentina | incidente a Vico Equense

Un giovane di 30 anni è morto dopo essere precipitato da un dirupo nella zona di Case Vecchie, nel comune di Vico Equense, in costiera Sorrentina. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e al momento sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire le circostanze dell’accaduto. La salma è stata recuperata dai soccorritori sul luogo dell’incidente.

Precipita nel diruto e muore a 30 anni, incidente a Vico Equense, in località case vecchie. Indagano i carabinieri.