Precipita dal dirupo nel vuoto morto 30enne in costiera Sorrentina | incidente a Vico Equense

Da fanpage.it 9 mar 2026

Un giovane di 30 anni è morto dopo essere precipitato da un dirupo nella zona di Case Vecchie, nel comune di Vico Equense, in costiera Sorrentina. L’incidente si è verificato nel pomeriggio e al momento sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire le circostanze dell’accaduto. La salma è stata recuperata dai soccorritori sul luogo dell’incidente.

