Nella giornata di oggi, presso la sede del comando della Polizia Civile di San Marino, si è svolta un’esercitazione congiunta dedicata al soccorso stradale d’emergenza. L’attività ha coinvolto operatori specializzati nelle tecniche di estricazione e decarcerazione, simulando scenari di incidenti stradali complessi. L’obiettivo principale era mettere in pratica le procedure di intervento rapido e coordinato in situazioni di emergenza sulla strada. La sessione ha visto la partecipazione di diverse squadre di soccorso e volontari.

La sede del comando della Polizia Civile di San Marino ha ospitato un’importante attività addestrativa congiunta, incentrata sulle manovre di decarcerazione ed estricazione in scenari di incidenti stradali complessi. L’esercitazione ha visto la collaborazione tra la sezione antincendio della Polizia Civile, il personale sanitario dell’Iss (medici, infermieri e autisti del 118) e i Vigili del fuoco del Dipartimento di Rimini. L’obiettivo principale è stato simulare situazioni critiche altamente realistiche per affinare la tempestività, la comunicazione e il coordinamento tra le diverse forze in campo. L’ufficiale della Polizia Civile, Athos Gattei, ha sottolineato come questo confronto operativo sia fondamentale per elevare gli standard di sicurezza a tutela della collettività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Soccorso stradale d’emergenza: esercitazione congiunta sul Titano

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