Protezione Civile esercitazione congiunta a Piano di Sorrento

Lo scorso fine settimana a Piano di Sorrento si è svolta un'esercitazione congiunta di Protezione Civile nell’area verde di via San Michele. L’evento ha coinvolto 25 volontari provenienti dai nuclei di Piano di Sorrento, Sorrento e dalla sezione Scout-Agesci. La simulazione ha visto il coordinamento tra diverse squadre per testare le procedure di intervento in caso di emergenze. La giornata ha previsto attività pratiche e momenti di formazione sul campo.

Si è svolta lo scorso fine settimana a Piano di Sorrento, nell’area verde di via San Michele, un’importante esercitazione di Protezione Civile che ha visto protagonisti 25 volontari dei nuclei di Piano di Sorrento (guidato dal Caponucleo Tony Guarracino), Sorrento e della sezione Scout-Agesci di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Campi di emergenza, l'esercitazione della protezione civileProsegue la preparazione in vista dei campi di emergenza della protezione civile. Esercitazione di Protezione civile a Tirrenia: le modifiche al trafficoDomenica 12 aprile è in programma a Tirrenia una esercitazione di Protezione civile organizzata da Anpas zona pisana, con il patrocinio del Comune di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Protezione Civile, esercitazione congiunta a Piano di Sorrento; Esercitazione di evacuazione all’I.I.S. F. La Cava di Bovalino: una lezione concreta di sicurezza. Protezione Civile, esercitazione congiunta a Piano di SorrentoSi è svolta lo scorso fine settimana a Piano di Sorrento, nell’area verde di via San Michele, un’importante esercitazione di Protezione Civile che ha visto protagonisti 25 volontari dei nuclei di Pian ... napolitoday.it Protezione Civile: a Montalto Uffugo scatta l’esercitazioneIl Presidente della Provincia e Sindaco di Montalto Uffugo Biagio Faragalli richiama il ruolo delle istituzioni nella prevenzione: «Sinergia istituzionale elemento chiave» ... cosenzapost.it PROTEZIONE CIVILE A MONTALTO, REST SUL CAMPO PER EMERGENZE INDUSTRIALI Simulazione di fuga di gas e incendio: istituzioni e forze operative verificano il Piano di Emergenza Esterna e il sistema IT-alert https://www.calabriainchieste.it/2026/04 - facebook.com facebook Fare bene protezione civile vuol dire rispondere alle esigenze del territorio e per farlo è fondamentale l’azione di tutte le amministrazioni, statali e territoriali. #ditutticontutti x.com