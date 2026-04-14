Il Soccorso Alpino e Speleologico Campania ha condotto una simulazione di intervento sul Monte Cervati, coinvolgendo squadre alpine e speleologiche in una operazione di ricerca di dispersi e recupero in grotta. L’attività, svolta nel territorio di Monte San Giacomo, è durata un’intera notte, portando a termine le operazioni con successo. La simulazione ha previsto diverse fasi di intervento e coordinamento tra le squadre presenti.

Simulato intervento complesso nel territorio di Monte San Giacomo: coinvolte squadre alpine e speleologiche, operazioni concluse dopo un’intera notte di lavoro. Il Monte Cervati scenario di un simulato per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Nel fine settimana appena trascorso il Corspo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è stato impegnato in un simulato di intervento nel comprensorio del comune di Monte San Giacomo (SA), sul Monte Cervati. Le operazioni sono state svolte nel modo più simile ad un vero intervento: la chiamata di soccorso è arrivata sabato mattina poco prima delle 09:00, simulando che il 118 allertasse il Soccorso Speleologico per un mancato rientro di 2 speleologi, senza dare indicazioni sulla grotta e con poche informazioni sulla tipologia di attività.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Soccorso Alpino e Speleologico Campania: esercitazione sul Monte Cervati tra ricerca dispersi e recupero in grotta

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