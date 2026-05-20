A Lodi, una donna di 54 anni, biologa, è stata accoltellata mentre si trovava per strada e ha cercato di aiutare un cane. La donna è stata trasportata in ospedale con ferite gravissime. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di identificare il responsabile dell’aggressione. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulla dinamica dell’attacco o sui motivi che lo hanno scatenato. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine.

A Lodi, una biologa 54enne si ferma per aiutare un cane e viene accoltellata, ora è in gravissime condizioni. È caccia al killer La vittima,biologa dell’Asst di Lodi, stava percorrendo laprovincialequando ha notato l’animale vicino alla carreggiata. Convinta che qualcuno avesse bisogno di aiuto, ha accostato l’auto ed è scesa dal veicolo. Pochi istanti dopo è stata aggredita. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, dall’oscurità sarebbe sbucato unuomo, probabilmente il proprietario del cane, che avrebbe iniziato a minacciarla chiedendole denaro. La donna gli avrebbe consegnato50 euronel tentativo di evitare il peggio. Ma l’uomo, invece di allontanarsi, avrebbe estratto un coltellocolpendola violentemente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lodi, 54enne accoltellata per strada: si cerca il responsabile

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