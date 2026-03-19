Il nutriente che protegge cuore e cervello si trova in molti più cibi di quanto si pensi

Gli omega 3 sono acidi grassi essenziali che si trovano in diversi alimenti, non solo nei pesci grassi. Sono tra i nutrienti più analizzati nella ricerca nutrizionale e sono necessari all’organismo perché non possono essere sintetizzati internamente. Questi nutrienti giocano un ruolo importante sia per la salute del cuore che per quella del cervello. La loro presenza in vari cibi contribuisce a un’alimentazione equilibrata.

Gli omega 3 sono tra i nutrienti più studiati della nutrizione moderna. Si tratta di acidi grassi essenziali, cioè sostanze che l’organismo umano non è in grado di produrre da solo e che devono quindi arrivare dall’alimentazione. Negli ultimi 30 anni la ricerca scientifica ha collegato il consumo regolare di omega 3 a benefici importanti per il cuore, il cervello e il metabolismo. Assumere omega 3 a cosa serve?. Secondo l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare EFSA, l’assunzione regolare di acidi grassi omega 3 contribuisce al mantenimento di una normale funzione cardiaca quando l’apporto giornaliero di EPA e DHA raggiunge almeno 250 milligrammi. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il nutriente che protegge cuore e cervello si trova in molti più cibi di quanto si pensi Articoli correlati Leggi anche: Che cos’è il Lüften, l’abitudine che arriva dalla Germania che protegge la salute più di quanto si creda Quanto si ingrassa a Natale e Capodanno? Meno di quanto si pensiC’è un momento, in genere arriva tra un brindisi e l’ennesima fetta di panettone, in cui il pensiero arriva puntuale: «Quest’anno a Natale ingrasserò... How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits) Contenuti e approfondimenti su Il nutriente che protegge cuore e... Temi più discussi: Allattamento e tumori: scoperto il meccanismo immunitario che protegge le madri; Come distinguere la fame fisica da quella nostalgica: il test rapido da fare subito; Verdure più nutrienti? Addio ai fertilizzanti chimici; NUAGEMMA: IL NATURALE INGREDIENTE DEL BENESSERE CHE NASCE DALL’ALTA LANGA. Omega-3: il nutriente che protegge cuore, cervello, pelle e infiammazione. Ecco cosa dice davvero la scienzaLa storia scientifica degli omega-3 inizia negli anni ’50, quando un ricercatore danese osservò che la popolazione Inuit del distretto di Umanak aveva valori bassissimi di infarto del miocardio ... affaritaliani.it Identificato dopo 30 anni il gene che protegge il cervello dal cancroLa scoperta di un meccanismo cellulare rimasto nascosto per oltre trent’anni sta cambiando la comprensione di come l’organismo gestisce un micronutriente cruciale per la salute del cervello e la ... tomshw.it PIADINA DI CECI semplice, nutriente e pronta in pochi minuti! Se cerchi un’alternativa leggera ma saziante, questa ricetta fa al caso tuo: ricca di proteine vegetali e fibre, perfetta per un pasto veloce e sano. #ceci #piadina #piadinadiceci #legumi #salvacena # - facebook.com facebook Leggero, nutriente e incredibilmente versatile: non sorprende che le carni bianche siano tra le più amate dagli italiani. Scopri perché il pollo è sempre più protagonista a tavola bit.ly/3NfUcUD #wilpollo x.com