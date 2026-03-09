Tornano i corsi Asl per smettere di fumare

Tornano i corsi ASL dedicati a chi vuole smettere di fumare ad Arezzo. Sono stati realizzati 87 percorsi formativi, promossi dal SerD della ASL Toscana sud est, sotto la direzione del dottor Marco Becattini. Le iniziative mirano a offrire supporto e strumenti pratici a chi cerca di abbandonare il vizio del fumo.

Ad aprile l’inizio delle sedute. È necessaria la prenotazione per un colloquio preliminare Smettere di fumare non è facile ma è possibile. Lo dimostrano i dati degli 87 corsi effettuati ad Arezzo promossi dal SerD della Asl Toscana sud est diretto dal dr Marco Becattini. I risultati dei trattamenti di gruppo evidenziano che circa il 60% di coloro che concludono il trattamento smette di fumare e dopo un anno più del 30% non ha avuto ricadute. La durata del trattamento di gruppo è di circa due mesi con un incontro a settimana. Prima dell'inizio del corso è previsto un colloquio preliminare conoscitivo e valutativo con la dr.ssa Daniela Capacci, che condurrà il gruppo, a cui ne seguirà un secondo con il medico referente del tabagismo dr. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

