Smacco al centrosinistra sloveno Janša torna al governo

In Slovenia, il leader di destra è tornato a ricoprire un incarico di governo, segnando una battuta d’arresto per le forze di centrosinistra che avevano governato in precedenza. La coalizione di estrema destra che si sta formando ha ottenuto più seggi rispetto alle forze avversarie, consolidando così la propria posizione politica. La vittoria ha portato alla formazione di un nuovo esecutivo, mentre le altre forze politiche hanno espresso preoccupazioni riguardo alle implicazioni di questa alleanza.

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Al voto Tre volte primo ministro, orfano di Orbán, fedele a Trump e a Israele, il leader della destra trova la maggioranza Al voto Tre volte primo ministro, orfano di Orbán, fedele a Trump e a Israele, il leader della destra trova la maggioranza «La coalizione di estrema destra che sta emergendo rappresenta una seria minaccia per la democrazia slovena. Attraverso una politica di divisione, esclusione e indebolimento sistematico delle istituzioni, mette in pericolo i valori stessi su cui si fonda la nostra società», dice al manifesto Robert Golob, primo ministro uscente della Repubblica di Slovenia. Un nuovo governo si sta profilando in Slovenia e ancora una volta vuole Janez Janša come premier. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Smacco al centrosinistra sloveno, Janša torna al governo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Svolta politica a Reggio: Cuzzocrea torna al centrosinistra? Cosa sapere Il consigliere Pino Cuzzocrea valuta il rientro nel centrosinistra con la lista Casa Riformista. Sicurezza urbana, i sindaci del centrosinistra chiedono più risorse al governo, Salis: "Zero investimenti sulle forze di polizia"Più risorse per le forze dell’ordine, più coordinamento tra Stato e Comuni e una riforma della polizia locale.