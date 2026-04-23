Svolta politica a Reggio | Cuzzocrea torna al centrosinistra
A Reggio Calabria si registra una svolta politica con il ritorno del consigliere Pino Cuzzocrea nel centrosinistra. Cuzzocrea ha deciso di rientrare nel panorama politico locale aderendo alla lista Casa Riformista. Questa scelta segna un cambiamento significativo nel quadro delle alleanze politiche della città, che potrebbe influenzare le prossime dinamiche amministrative e le prossime elezioni.
? Cosa sapere Il consigliere Pino Cuzzocrea valuta il rientro nel centrosinistra con la lista Casa Riformista.. Il rifiuto di Francesco Cannizzaro sposta gli equilibri politici tra le coalizioni di Reggio Calabria.. Il consigliere comunale incaricato della gestione della pubblica illuminazione, Pino Cuzzocrea, sta valutando un rientro nel campo del centrosinistra con la lista Casa Riformista dopo il rifiuto ricevuto dal candidato sindaco di centrodestra Francesco Cannizzaro. La dinamica politica si è mossa con una rapidità inaspettata nelle ultime ore, trasformando quello che fino a pochi giorni fa appariva come un imminente ingresso nelle liste di Ogni Giorno Reggio Calabria in una nuova direzione politica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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