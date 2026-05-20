Slitta ancora il processo per l' uccisione dell' orsa Amarena il Wwf chiede che dopo tre anni entri nel vivo
Il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena, simbolo della regione, subisce un nuovo rinvio. Il Wwf ha espresso la propria richiesta affinché si proceda con maggiore celerità, considerando che sono trascorsi tre anni dalla morte dell’animale. La vicenda riguarda un episodio che ha suscitato attenzione e polemiche tra le associazioni ambientaliste e le istituzioni locali. Finora, non sono stati comunicati dettagli sul nuovo calendario delle udienze o sui motivi del ritardo.
Slitta ancora il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena. Lo fa sapere il Wwf chiedendo a gran voce che si entri nel vivo del procedimento visto che dalla morte dell’orsa simbolo d’Abruzzo, sono passati ben tre anni. La nuova udienza è stata fissata al 5 giugno dal giudice per consentire alle. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Sullo stesso argomento
Processo per l’uccisione dell’orsa Amarena, udienza rinviata al 20 maggioÈ ripartito da zero il processo per l'uccisione dell'orsa Amarena, avvenuta nella notte del 31 agosto 2023 a San Benedetto dei Marsi (LAquila) dopo...
Allegro non troppo, 50 anni dopo: "Dissero che non aveva pubblico... Il film è ancora vivo e oggi ci parla"Oltre diecimila visitatori, più cinquemila studenti: “La pop art animata di Bruno Bozzetto” ha attirato pubblici diversi al Mic - Museo Interattivo...
ArezzoTv. . Slitta la sentenza per l'aggressione al giovane arbitro, processo sospeso e atti in Corte Costituzionale. Parla la madre della vittima: ancora devastati, episodio inconcepibile - Facebook facebook
Orsa Amarena, il processo slitta ancora: nuova udienza il 5 giugnoIl nuovo processo per l’uccisione dell’orsa Amarena, il plantigrado simbolo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise abbattuto a fucilate nel settembre 2023 a San Benedetto dei Marsi, AVEZZANO – ... laquilablog.it
Intercettazioni. C’è da attendere. Chiesta prorogaCome era prevedibile, gli interpreti hanno chiesto una proroga. Slitta ancora il processo nell’ambito dell’inchiesta della Dda Chinatruck. Le ... lanazione.it