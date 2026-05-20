Slitta ancora il processo per l' uccisione dell' orsa Amarena il Wwf chiede che dopo tre anni entri nel vivo

Il processo per l’uccisione dell’orsa Amarena, simbolo della regione, subisce un nuovo rinvio. Il Wwf ha espresso la propria richiesta affinché si proceda con maggiore celerità, considerando che sono trascorsi tre anni dalla morte dell’animale. La vicenda riguarda un episodio che ha suscitato attenzione e polemiche tra le associazioni ambientaliste e le istituzioni locali. Finora, non sono stati comunicati dettagli sul nuovo calendario delle udienze o sui motivi del ritardo.

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