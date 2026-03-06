Allegro non troppo 50 anni dopo | Dissero che non aveva pubblico Il film è ancora vivo e oggi ci parla

Dopo cinquant’anni, il film di Bruno Bozzetto continua a essere presente tra i visitatori, con oltre diecimila persone e più di cinquemila studenti che hanno partecipato all’esposizione dedicata alla pop art animata. Nonostante le critiche iniziali che sostenevano un mancato pubblico, l’opera mantiene una forte presenza e ancora oggi suscita interesse e discussioni. La mostra evidenzia come il film sia ancora vivo e attuale nel suo genere.

Oltre diecimila visitatori, più cinquemila studenti: “La pop art animata di Bruno Bozzetto” ha attirato pubblici diversi al Mic - Museo Interattivo del Cinema di Milano, al punto da spingere Cineteca a non concludere l’avventura a novembre (come da programma) ma a protrarla fino al 15 marzo, accogliendo altre richieste e festeggiando due compleanni importanti: gli 88 anni di Bozzetto e i 50 anni del suo Allegro non troppo. Di "successo straordinario" parla il direttore Matteo Pavesi, che ha curato la mostra insieme alle figlie di Bozzetto, Anita e Irene, custodi dei suoi archivi: "Abbiamo potuto accedere a materiali storici inediti, alcuni dei quali sono stati digitalizzati per la prima volta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

