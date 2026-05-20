È stata annunciata l’attivazione di una nuova rete digitale dedicata alla SLA, che permette di accedere a cure specialistiche tramite una piattaforma online. Questa iniziativa mira a fornire risposte mediche entro quattro ore dalla richiesta, facilitando l’intervento rapido e diretto. Restano ancora da definire le modalità di finanziamento e di distribuzione su scala nazionale per espandere questo modello, che punta a migliorare la gestione delle esigenze dei pazienti affetti dalla malattia.

? Punti chiave Come può una piattaforma digitale garantire risposte mediche in quattro ore?. Chi finanzierà l'espansione di questo modello su tutto il territorio nazionale?. Come cambierà il ruolo dei caregiver con l'integrazione tra clinica e sociale?. Perché la burocrazia sanitaria potrebbe ostacolare l'adozione di questa nuova rete?.? In Breve Piattaforma ISA garantisce contatto iniziale entro quattro ore durante dodici ore di operatività.. Collaborazione tra AISLA, Fondazione Serena e Intesa Sanpaolo con fondi del Ministero Disabilità.. Fulvia Massimelli e Grazia Micarelli coordinano l'integrazione clinica e sociale del progetto.. Sperimentazione territoriale coinvolge la Direzione regionale Welfare della Basilicata guidata da Antonio Corona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - SLA, arriva la rete digitale ISA: cure specialistiche a portata di clic

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