Sanità digitale a portata di clic | un incontro per scoprire il fascicolo sanitario 2.0
Un evento ha messo in evidenza le novità della sanità digitale, illustrando come sia possibile modificare il medico di base online, scaricare referti senza uscire di casa e prenotare visite specialistiche anche a tarda notte. Durante l'incontro sono stati presentati strumenti e servizi che puntano a semplificare l'accesso alle prestazioni sanitarie tramite piattaforme digitali. La discussione si è concentrata sulle funzionalità del nuovo fascicolo sanitario elettronico 2.0.
Cambiare il medico di base con un clic, scaricare i referti senza muoversi da casa o prenotare una visita specialistica nel cuore della notte. Quella che fino a pochi anni fa sembrava una comodità per pochi è oggi una risorsa accessibile a tutti, ma che necessita di essere spiegata e approfondita.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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