Sanità digitale a portata di clic | un incontro per scoprire il fascicolo sanitario 2.0

Un evento ha messo in evidenza le novità della sanità digitale, illustrando come sia possibile modificare il medico di base online, scaricare referti senza uscire di casa e prenotare visite specialistiche anche a tarda notte. Durante l'incontro sono stati presentati strumenti e servizi che puntano a semplificare l'accesso alle prestazioni sanitarie tramite piattaforme digitali. La discussione si è concentrata sulle funzionalità del nuovo fascicolo sanitario elettronico 2.0.

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