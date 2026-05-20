Skyway Monte Bianco | riapre la Skyway sabato 23 maggio a scaglioni
La funivia Skyway Monte Bianco riaprirà sabato 23 maggio con partenze programmati a intervalli. Il primo servizio verso Pavillon partirà in mattinata, con orari ancora da confermare. Per chi desidera accedere gratuitamente fino a Punta Helbronner, sarà possibile usufruire di un'offerta speciale, anche se i dettagli specifici sulla modalità di accesso non sono stati ancora comunicati. La riapertura avviene in diversi scaglioni durante la giornata, con l’obiettivo di garantire l’afflusso di visitatori.
? Punti chiave A che ora partirà il primo servizio verso Pavillon?. Come funziona l'offerta per salire gratis fino a Punta Helbronner?. Quali servizi rimarranno chiusi in vetta durante la giornata di sabato?. Quando torneranno operativi tutti i ristoranti d'alta quota?.? In Breve Tratta Courmayeur-Pontal-Pavillon operativa sabato 23 maggio dalle ore 08:30.. Tratta Pavillon-Punta Helbronner riapertura prevista sabato 23 maggio verso le 12:00.. Biglietto online per Pavillon al costo di 25 euro con accesso gratuito a Punta Helbronner.. Piena operatività servizi e Bistrot Panoramic prevista per domenica 24 maggio.. Sabato 23 maggio la Skyway Monte Bianco riapre i battenti dopo i lavori di manutenzione tecnica, con il primo servizio previsto per la tratta Courmayeur-Pontal-Pavillon alle ore 08:30. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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