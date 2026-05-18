Appennino centrale | il Monte Velino torna bianco con la neve di maggio

Una perturbazione proveniente dal Nord Atlantico ha attraversato velocemente il Sud, portando nevicate a quote elevate sull’Appennino centrale. In particolare, il Monte Velino si è ricoperto di neve anche a metà maggio, nonostante le condizioni di sole che si sono succedute nei giorni successivi. La neve si è mantenuta sui rilievi per via delle basse temperature notturne e dell’umidità ancora presente nell’aria, che hanno impedito un rapido scioglimento.

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? Punti chiave Come ha fatto una perturbazione nordatlantica a colpire il Sud così velocemente?. Perché la neve persiste nonostante il ritorno del sole in maggio?. Quali rischi concreti devono affrontare gli escursionisti nelle zone di Chieti e L'Aquila?. Dove si stanno spostando le cellule instabili che hanno causato il gelo?.? In Breve Perturbazione nordatlantica tra venerdì 15 e sabato 16 maggio ha causato l'evento.. Vortice instabile spostatosi verso i Balcani garantisce stabilità con temperature sotto la media.. Freddo persistente richiede cautela per attività outdoor nelle zone di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.. Monitoraggio satellitare e radar necessario per tracciare cellule instabili residue sul massiccio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appennino centrale: il Monte Velino torna bianco con la neve di maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Appennino sotto la neve: torna il gelo sul Monte Cimone a maggio? Punti chiave Come influenzerà questa perturbazione il meteo nel weekend in Emilia-Romagna? Quali rischi concreti corrono gli escursionisti sui... Torna Chianina & Syrah: protagonista il Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale IgpCooking show, talk, conoscenza e qualità: tutto questo è “Chianina & Syrah”, che da venerdì 6 a domenica 8 marzo accenderà i riflettori su quello...