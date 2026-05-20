Terremoto in Emilia 14 anni dopo | a Ferrara ancora in corso 186 interventi

Quattordici anni dopo il terremoto che colpì la regione, a Ferrara sono ancora in corso 186 interventi di ricostruzione. Le tracce dell’evento sono visibili sui muri di alcune zone della città, anche se i lavori procedono lentamente. Nel corso degli anni si sono susseguite diverse fasi di intervento, con l’obiettivo di ripristinare gli edifici e le infrastrutture danneggiate. La situazione attuale mostra un quadro di lavori ancora attivi, con numeri che testimoniano il percorso di ricostruzione avviato subito dopo la scossa.

Ferrara, 20 maggio 2026 – Le ferite, sui muri della città, si stanno pian piano rimarginando. A quattordici anni da quelle scosse bestiali che violentarono il nostro territorio, tanto è stato fatto in termini di ricostruzione. Ma tanto altro è ancora da fare. Cantieri post terremoto: quanti conclusi, quanti in corso e quanti ancora da iniziare. Sono i numeri forniti dalla Regione che testimoniano da un lato un impegno oggettivamente elevato, ma dall’altra la necessità di proseguire con altrettanto sprint. Complessivamente, tra opere pubbliche e interventi sui beni culturali sono 313 i cantieri. Di questi, 127 sono gli interventi conclusi, 131 i lavori in corso, 34 in fase di progettazioni e 21 invece sono i progetti di recupero ancora da presentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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