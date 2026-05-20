Terremoto in Emilia 14 anni dopo | a Ferrara ancora in corso 186 interventi

Da ilrestodelcarlino.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattordici anni dopo il terremoto che colpì la regione, a Ferrara sono ancora in corso 186 interventi di ricostruzione. Le tracce dell’evento sono visibili sui muri di alcune zone della città, anche se i lavori procedono lentamente. Nel corso degli anni si sono susseguite diverse fasi di intervento, con l’obiettivo di ripristinare gli edifici e le infrastrutture danneggiate. La situazione attuale mostra un quadro di lavori ancora attivi, con numeri che testimoniano il percorso di ricostruzione avviato subito dopo la scossa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ferrara, 20 maggio 2026 – Le ferite, sui muri della città, si stanno pian piano rimarginando. A quattordici anni da quelle scosse bestiali che violentarono il nostro territorio, tanto è stato fatto in termini di ricostruzione. Ma tanto altro è ancora da fare. Cantieri post terremoto: quanti conclusi, quanti in corso e quanti ancora da iniziare. Sono i numeri forniti dalla Regione che testimoniano da un lato un impegno oggettivamente elevato, ma dall’altra la necessità di proseguire con altrettanto sprint. Complessivamente, tra opere pubbliche e interventi sui beni culturali sono 313 i cantieri. Di questi, 127 sono gli interventi conclusi, 131 i lavori in corso, 34 in fase di progettazioni e 21 invece sono i progetti di recupero ancora da presentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

terremoto in emilia 14 anni dopo a ferrara ancora in corso 186 interventi
© Ilrestodelcarlino.it - Terremoto in Emilia, 14 anni dopo: a Ferrara ancora in corso 186 interventi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Terremoto in Emilia Romagna oggi!

Video Terremoto in Emilia Romagna oggi!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Nadia Comaneci cinquant'anni dopo il suo perfetto 10 alle Olimpiadi: «Quella ragazza di 14 anni è ancora dentro di me? Più matura, ma è ancora lì»

terremoto in emilia 14Terremoto in Emilia, 14 anni dopo: a Ferrara ancora in corso 186 interventiQuelli conclusi sono 127, a breve inizieranno le opere per il recupero del Castello Estense. Per le chiese la Regione ha investito venti milioni. In città è in partenza il restauro dell’Ipsia. Oggi a ... ilrestodelcarlino.it

Doppio terremoto in Emilia Romagna, INGV a Fanpage.it: No segnali di avviso, ma nessuna anomaliaPoco prima delle 09:30 di oggi, martedì 13 gennaio 2026, in Emilia Romagna si sono verificate due scosse di terremoto in rapida successione. Come indicato in un comunicato stampa dall'Istituto ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web