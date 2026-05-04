' Love is in the hair' al Teatro Nuovo | uno specchio ironico delle nostre maschere

Sabato 9 maggio alle 21:00 al Teatro Nuovo arriva 'Love is in the Hair', lo spettacolo scritto e interpretato da Laura Pozone, con la regia firmata insieme a Marta Erica Arosio e la supervisione artistica di Walter Leonardi. Una proposta teatrale brillante e originale che unisce comicità e.🔗 Leggi su Pisatoday.it

The Wisdom of Father Brown

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