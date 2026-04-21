Quattro persone sconosciute e un’insegnante di teatro si sono riunite in una sala di recitazione in una piccola località del Vermont, dove hanno trascorso sei settimane insieme. La scena si svolge senza protagonisti noti, con un approccio che si concentra sulle dinamiche tra i partecipanti e sul loro modo di esprimersi attraverso il teatro. Questo incontro ha visto la partecipazione di persone che, senza nomi o ruoli pubblici, hanno condiviso un’esperienza collettiva nel contesto di un laboratorio teatrale.

Quattro sconosciuti e un’insegnante di teatro si ritrovano in una sala di recitazione per sei settimane in una località di provincia nel Vermont. È qui che iniziano a scoprire barlumi della vita di ognuno. È un susseguirsi di momenti comici e toccanti questo ’Circle Mirror Transformation’, lo spettacolo della drammaturga americana Annie Baker che arriva in scena al Teatro della Pergola, diretto da Valerio Binasco, da stasera a domenica (martedì, venerdì e sabato ore 21; mercoledì e giovedì ore 19 e domenica ore 16). Una commedia contemporanea, scritta da una delle autrici più originali della scena americana e vincitrice del premio Pulitzer, tradotta in italiano da Monica Capuani e Cristina Spina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il teatro specchio dei nostri silenzi. Binasco: "Senza eroi, solo persone"

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