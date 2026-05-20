Jannik Sinner, all'età di 25 anni, ha raggiunto un totale di 29 titoli ATP, tra cui due ATP Finals e due Davis. Attualmente si trova alla sua 72esima settimana consecutiva nel ranking mondiale, mantenendo una posizione di rilievo nel circuito professionistico. La sua carriera ha visto una crescita costante, portandolo a confrontarsi con alcuni dei migliori tennisti del mondo, tra cui il noto giocatore che ha vinto il maggior numero di titoli in carriera.

Gli straordinari numeri di Jannik Sinner rimandano ancora una volta a Novak Djokovic. La carriera del numero uno del mondo fino a ora è molto simile, come numeri e titoli vinti, a quella del serbo quando avevano la stessa età, cioè 25 anni. Anzi, Jannik ha ancora più di due mesi di tempo per migliorare il suo bottino e diventare addirittura più vincente del tennista più vincente della storia, visto che il quarto di secolo Sinner lo festeggerà il 16 agosto. Novak Djokovic, al 22 maggio del 2012, giorno del suo venticinquesimo compleanno, era anche lui il (quasi) incontrastato numero uno del mondo. Quasi perché quell’anno perse inevitabilmente molti punti rispetto al 2011, quando arrivò al Roland Garros imbattuto e con una striscia di 38 partite vinte consecutivamente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, sulla scia del mito Djokovic: a 25 anni ha vinto quanto Nole. E può ancona migliorare

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Sinner, cosa succede dopo la sconfitta con Djokovic: Problemi psicologici

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