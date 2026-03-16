Jannik Sinner ha vinto il torneo di Indian Wells, ottenendo il suo primo titolo stagionale del 2026. Con questa vittoria, ha superato in classifica Federer e Djokovic, entrando in una posizione di rilievo tra i tennisti più vincenti degli ultimi venti anni. La vittoria ha portato anche un ingente guadagno economico, consolidando la sua presenza nel circuito internazionale.

Oltre al fatto che abbia finalmente archiviato il primo trionfo di questa stagione 2026, Jannik Sinner ha fatto suo un importante record che lo eleva al di sopra di due dei tre mostri sacri del tennis mondiale degli ultimi 20 anni. Dopo la vittoria a Indian Wells, il numero due al mondo, infatti, non solo è riuscito a mettere le mani su tutti i più prestigiosi trofei del circuito Atp che si giocano sul cemento, entrando in un ristretto club di cui fanno parte solo Roger Federer e Novak Djokovic, ma è il più giovane tennista ad aver centrato questo prestigioso obiettivo. Ovviamente della lista fanno parte prima di tutto gli Australian Open,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sinner, con la vittoria a Indian Wells supera Federer e Djokovic: quanto ha incassato

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