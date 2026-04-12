Simone Vagnozzi ha commentato il risultato di Jannik Sinner durante una conferenza stampa, dopo la vittoria in una finale. Ha dichiarato di essere molto felice per un aspetto specifico legato al suo assistito, anche se non era presente alla competizione di Indian Wells. Vagnozzi ha aggiunto di aver parlato con il suo allenatore, Cahill, riguardo a questa vittoria.

Simone Vagnozzi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo di Jannik Sinner nella finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz, sottolineando le difficoltà affrontate dall’azzurro dopo il Sunshine Double, con pochissimo tempo a disposizione per adattarsi alla terra battuta europea. La gioia di Vagnozzi per il terzo successo consecutivo dopo Indian Wells e Miami: “ Siamo ovviamente molto contenti, perché vincere un titolo Major sulla terra battuta era uno dei nostri obiettivi quest’anno. Non avremmo potuto sognare un modo migliore per iniziare. Oggi, credo che ciò che mi rende più felice sia che, dopo Miami e Indian Wells, dopo un mese davvero difficile, è arrivato qui e, giorno dopo giorno, per tutto il torneo, ha migliorato il suo gioco.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Vagnozzi: “Una cosa di Sinner mi rende davvero felice. A Indian Wells non c’ero, ma con Cahill…”

Jannik Sinner cerca l’intensità in allenamento a Indian Wells: c’è Cahill, assente VagnozziNelle ultime settimane il nome di Jannik Sinner è ancor di più al centro del dibattito.

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