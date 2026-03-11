Durante un dibattito a Casa di Principe sul referendum, il procuratore Antonio Ardituro ha cercato di interrompere e zittire una partecipante, che ha reagito affermando di essere stata offesa e di non lasciarsi mettere a tacere. Un video dell’episodio, in cui anche la moderatrice le toglie il microfono, ha circolato ampiamente sui social network. La donna ha dichiarato di essere stata chiamata “patetica” e di non voler essere silenziata.

Il video in cui in procuratore Antonio Ardituro cerca di zittirla durante un dibattito a Casa di Principe sul referendum, con tanto di moderatrice che le toglie il microfono da sotto il viso, ha fatto il giro della rete. Tuttavia il giudice della Corte d’appello di Napoli e componente del comitato direttivo dell’Associazione nazionale magistrati, Natalia Ceccarelli non solo non si è fatta ammutolire ma ha continuato a portare avanti come una leonessa le sue posizioni a favore della riforma della giustizia. Ceccarelli voterà sì al referendum del 22 e 23 marzo e come lei faranno oltre 60 magistrati che si sono schierati apertamente a favore della riforma Nordio). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ceccarelli: “Mi hanno offesa mi hanno detto ‘sei patetica’ ma non riusciranno a zittirmi”

Articoli correlati

“Mi hanno detto di suicidarmi, mi hanno minacciato”, lo sciatore freestyle Kenworthy denuncia odio social dopo un suo post contro l’ICELo sciatore freestyle britannico Gus Kenworthy ha denunciato di aver ricevuto minacce di morte e messaggi d’odio dopo aver pubblicato sui social un...

“Mi hanno detto ‘sei un cadavere, fai cag**re, devi farti una lampada. Mi sono ustionato, non me ne frega un ca**o”: Olly rivela il piccolo “incidente” sul palcoIl 7 marzo scorso è ripartito da Jesolo Tutta Vita tour 2025-2026, che porterà Olly a esibirsi nelle principali città italiane con 13 appuntamenti...