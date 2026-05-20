Sinner la fidanzata Laila Hasanovic sul red carpet a Cannes 2026

Laila Hasanovic, modella danese e compagna del tennista Jannik Sinner, ha partecipato al Festival di Cannes 2026, sfoggiando un look che combina eleganza minimal e tocchi di glamour contemporaneo. È apparsa sul red carpet durante la première del film “Bitter Christmas” di Pedro Almodóvar, in concorso alla manifestazione. La modella ha attirato l’attenzione con il suo abbigliamento, distinguendosi tra le altre celebrità presenti alla cerimonia. La sua presenza ha suscitato interesse tra i media presenti alla kermesse cinematografica.

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Eleganza minimal e glamour contemporaneo per Laila Hasanovic al Festival di Cannes 2026. La modella danese, compagna di Jannik Sinner, ha catturato l’attenzione sul red carpet della première di “Bitter Christmas”, il nuovo film di Pedro Almodóvar in concorso alla Croisette. Sul tappeto rosso il regista spagnolo era accompagnato dal cast del film, tra cui Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia e Rossy de Palma. Per l’occasione Hasanovic ha scelto un look firmato Genny, tratto dalla collezione Spring-Summer 2026 disegnata da Sara Cavazza Facchini. Un abito a bustino dalla linea sirena, realizzato in tessuto fluido e impreziosito da un ampio volant in organza sullo scollo a cuore, ispirato ai petali di un’orchidea, simbolo storico della maison. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic sul red carpet a Cannes 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Jannik Sinner CAUGHT with Laila Hasanovic in Monte Carlo… Fans STUNNED Sullo stesso argomento Laila Hasanovic conquista Cannes, la fidanzata di Sinner sfila con l’abito da ‘sposina’(Adnkronos) – Mentre Jannik Sinner festeggia il trionfo agli Internazionali, la fidanzata Laila Hasanovic conquista i fotografi sul red carpet di... Laila Hasanovic, chi è la fidanzata di Jannik SinnerMentre Jannik Sinner si conferma sovrano assoluto del tennis mondiale, continua a esserci al suo fianco una presenza – meno discreta di prima – che... Laila Hasanovic conquista Cannes: sul red carpet un abito orchidea per la fidanzata di Sinner x.com Sinner, la fidanzata Laila Hasanovic sul red carpet a Cannes 2026Eleganza minimal e glamour contemporaneo per Laila Hasanovic al Festival di Cannes 2026. La modella danese, compagna di Jannik Sinner, ha catturato ... lapresse.it Cannes 2026, la fidanzata di Sinner Laila Hasanovic incanta sul red carpet di Almodóvar(LaPresse) Eleganza minimal e glamour contemporaneo per Laila Hasanovic al Festival di Cannes. La modella danese, compagna di Jannik Sinner, ha catturato l’attenzione sul red carpet della première di ... stream24.ilsole24ore.com