Richard Hadida | Mi sono svegliato con una fortuna enorme sul conto in banca e non sapevo bene cosa fare Poi ho comprato il mio sogno e sono partito per il giro del mondo

Richard Hadida, dopo aver scoperto di avere una grande somma di denaro sul conto in banca, ha deciso di realizzare il suo sogno. Ha acquistato Oyster Yachts e ha intrapreso un giro del mondo, coinvolgendo anche l’organizzazione dell’Oyster World Rally. La sua storia include la quotazione record della società Evolution e altri investimenti nel settore nautico.

E quest'anno Richard Hadida, orgoglioso proprietario del suo Oyster 885, Lush, partecipa con sua moglie, Ali Hadida e il loro figlio di due anni, Harry. Intervista a Richard Hadida, proprietario e presidente di Oyster Yachts Un sogno: come è nata l’idea di questo Rally? «L’Oyster World Rally è nato nel 2013 per offrire agli armatori la possibilità di vivere la vera navigazione d’altura in modo sicuro, con i supporti necessari, senza però togliere il gusto dell'avventura. Circumnavigare il globo è un sogno per molti velisti, ma farlo da soli può far paura. Il Rally è pensato proprio per questo: per condividere questa esperienza incredibile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

