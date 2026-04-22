Questa sera, durante la trasmissione “Belve” su Rai 2, è stata ospite la cantante e conduttrice bolognese Elettra Lamborghini. La sua partecipazione segue un episodio avvenuto nel 2022, quando non aveva firmato la liberatoria richiesta. La sua presenza in tv ha suscitato interesse, considerando anche le dichiarazioni fatte in passato riguardo alla propria vita e ai cambiamenti personali.

Bologna, 22 aprile 2026 – Questa sera la cantante e conduttrice bolognese Elettra Lamborghini è stata protagonista a “Belve” su Rai 2, dopo la mancata firma della liberatoria nel 2022. Un’intervista senza filtri, divertente e intima allo stesso tempo. “Che belva si sente?”, la prima immancabile domanda della conduttrice Francesca Fagnani. “Sembro un giaguaro – ha risposto Lamborghini per via dei tatuaggi – ma mi sento un po’ una cagnetta perché sono fedele, carina, scodinzolo e sono felice quando vedo le persone che mi piacciono”. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacakimi-antonelli-nuovo-volto-dellant-c4bf03e7 Rispetto al passato, quando ha ammesso di comportarsi da “gradassa e figlia di papà”, ha spiegato di essere rimasta umile: “Non ostento”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Prima ero una gradassa figlia di papà, poi mi sono data da fare”: Elettra Lamborghini show a Belve

Notizie correlate

Leggi anche: Elettra Lamborghini a Belve: «Sono maritosessuale. Ero a Miami e vedevo sti maschioni con la tartaruga, e mi dicevo: io con questi, ma manco se mi pagassero»

Elettra Lamborghini a Belve: “Sono maritosessuale, non mi interessano i maschi con la tartaruga” | VIDEOElettra Lamborghini torna a Belve dopo la mancata liberatorio del 2022: la cantante, infatti, è tra le ospiti di Francesca Fagnani nella puntata in...