Sinner cosa beve in panchina? Succo di cetriolini per evitare i crampi

Durante gli Internazionali d'Italia 2026, il tennista azzurro è stato notato consumare frequentemente un succo di cetriolini mentre si trovava in panchina. Questa bevanda, scelta apparentemente per prevenire i crampi durante le partite più intense, sembra essere diventata parte integrante della sua strategia di recupero tra un punto e l’altro. L’atleta ha mostrato questa abitudine in diverse occasioni, soprattutto durante le gare più faticose e prolungate su campi in cemento.

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha un'arma segreta per prevenire i crampi: il succo di cetriolini. Il tennista azzurro, fresco vincitore degli Internazionali d'Italia 2026, è stato visto spesso bere un succo speciale a bordo campo, soprattutto nelle partite più fisiche e dispendiose. È successo anche durante la semifinale del Masters 1000 di Roma contro Daniil. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Sinner, cosa beve in panchina? Succo di cetriolini per evitare i crampiJannik Sinner ha un'arma segreta per prevenire i crampi: il succo di cetriolini. Il tennista azzurro, fresco vincitore degli Internazionali d'Italia 2026, è stato visto spesso bere un succo speciale a ... adnkronos.com

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