Durante una partita, il tennista si è trovato ad affrontare un malessere che ha richiesto un intervento imprevisto. Per alleviare i crampi, ha sputato un liquido che normalmente si utilizza per conservare i cetriolini sottaceto, invece di ricorrere ai consueti rimedi medici. Questo episodio ha attirato l’attenzione, in quanto il giocatore ha scelto di usare un prodotto alimentare per gestire una crisi fisica sul campo.

Una notte difficile, di sofferenza e tensione. Una notte insonne, insolita per lui, mentre l’Italia si domandava se e come Jannik Sinner avrebbe recuperato dal malessere che lo aveva colpito in campo. Il trattamento muscolare, non ancora crampi ma quasi, e il succo di cetriolini. Niente di misterioso, soltanto l’aceto che di solito si usa per la conservazione dei sottaceti. Enervit l'ha preparato apposta per lui, e ieri sera Jannik lo ha utilizzato nel momento di massima difficoltà e tensione. Un succo che non si beve, ma che si deve far passare in bocca, come uno sciacquo. Questa sostanza serve a stimolare dei recettori che si trovano all’interno della bocca e che sono in grado di inviare segnali al cervello per interrompere i crampi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner, ma quale vomito... sputava succo di cetriolini per contenere i crampi

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