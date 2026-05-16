Dopo la partita tra Sinner e Medvedev, quest’ultimo ha dichiarato che sono necessari circa tre minuti di fisioterapia per i crampi. La discussione si è concentrata sulla gestione dei crampi di Sinner e sulla possibilità di modificare le regole, in particolare sul ruolo dell’arbitro, come suggerito dal tennista russo. La questione ha alimentato un dibattito sulla tempistica e sulla supervisione delle cure mediche durante le partite ufficiali, portando alla luce alcune critiche nei confronti delle procedure attuali.

? Punti chiave Come cambierebbe il ruolo dell'arbitro con la proposta di Medvedev?. Perché la gestione dei crampi di Sinner ha scatenato la polemica?. Cosa ha ammesso Medvedev riguardo l'uso tattico dei piccoli fastidi fisici?. Come influirà questa regola sulla corsa di Medvedev verso le ATP Finals?.? In Breve Medvedev punta alle ATP Finals di Torino mantenendo il livello visto a Madrid.. Il russo occupa la nona posizione nel ranking mondiale dopo il match a Roma.. Sinner ha mostrato segni di fatica fisica simili a quelli visti contro Djokovic.. Medvedev ha cercato di contrastare l'italiano con scambi lunghi circa 30 colpi.. A Roma, Daniil Medvedev ha affrontato la sconfitta contro Jannik Sinner proponendo una modifica radicale alle regole del tennis: tre minuti di fisioterapia garantiti in caso di crampi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Medvedev dopo Sinner: ‘Servono 3 minuti di fisioterapia per i crampi

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