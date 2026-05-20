Sinner | Alle serie tv preferisco la PlayStation leggo i quotidiani ma mai la parte sul tennis

Da ilnapolista.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra pochi giorni, Jannik Sinner affronterà il torneo di Roland Garros, che si svolgerà fino al 7 giugno. In alcune dichiarazioni recenti, il tennista ha rivelato che preferisce passare il tempo con la PlayStation rispetto alle serie TV, e che legge i quotidiani ma evita spesso di leggere le sezioni dedicate al tennis. Queste affermazioni offrono uno sguardo sulla sua routine e sui suoi interessi al di fuori del campo.

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Jannik Sinner tra pochi giorni sarà impegnato con il Roland Garros, torneo che si disputerà fino al 7 giugno. Dopo aver vinto gli Internazionali di Roma, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui ha raccontato il suo modo d’essere in campo e le sue passioni fuori, portando il discorso anche sui momenti bui della sua carriera. L’intervista a Sinner. Molti hanno paragonato il numero uno al mondo a un “robot”, una macchina troppo perfetta, ma Sinner non la considera un’offesa: “ Ho l’immagine di un giocatore senza emozioni, ma è perché sono molto concentrato su ciò che devo fare. Semplicemente, cerco di non mostrarlo ai miei avversari. Robot? Non trovo che il termine sia dispregiativo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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