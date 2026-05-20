Tra pochi giorni, Jannik Sinner affronterà il torneo di Roland Garros, che si svolgerà fino al 7 giugno. In alcune dichiarazioni recenti, il tennista ha rivelato che preferisce passare il tempo con la PlayStation rispetto alle serie TV, e che legge i quotidiani ma evita spesso di leggere le sezioni dedicate al tennis. Queste affermazioni offrono uno sguardo sulla sua routine e sui suoi interessi al di fuori del campo.

Jannik Sinner tra pochi giorni sarà impegnato con il Roland Garros, torneo che si disputerà fino al 7 giugno. Dopo aver vinto gli Internazionali di Roma, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe in cui ha raccontato il suo modo d’essere in campo e le sue passioni fuori, portando il discorso anche sui momenti bui della sua carriera. L’intervista a Sinner. Molti hanno paragonato il numero uno al mondo a un “robot”, una macchina troppo perfetta, ma Sinner non la considera un’offesa: “ Ho l’immagine di un giocatore senza emozioni, ma è perché sono molto concentrato su ciò che devo fare. Semplicemente, cerco di non mostrarlo ai miei avversari. Robot? Non trovo che il termine sia dispregiativo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner: “Alle serie tv preferisco la PlayStation, leggo i quotidiani ma mai la parte sul tennis”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Sullo stesso argomento

Leggi anche: La Serie A ci riprova: derby di Roma alle 12 e finale del tennis in serata. Ma non c'è accordo con la Prefettura

“Non vado da nessuna parte, preferisco il McDonald’s”: studente italiano non vuole mangiare nella catena di cucina italo-americana Olive Garden. Ma ci finisce lo stesso: la storiaIl racconto di uno studente italiano negli Stati Uniti è diventato virale su TikTok dopo che la sua host mom americana, nonostante le sue proteste,...

Esecutivo della TV italiana su Jannik Sinner, tennis e Eurovision [Bounces] reddit

Evvai #sinner vince in soli due set lasciando soli due game a #popyrin facile facile Vittoria n25 a pari di una serie di #djokovic #Pero Oggi ha speso veramente poco Bello il tributo del pubblico che non ha visto una partita. Giocherà domani il derby #bertolu x.com

Sinner Ruud streaming e diretta tv: orario, canale e dove vedere la finale degli Internazionali di RomaSinner Ruud streaming e diretta tv: orario, canale e dove vedere la finale degli Internazionali di Roma. Oggi, 17 maggio 2026, ore 17 ... tpi.it

Sinner vs Medvedev agli Internazionali d’Italia 2026: quando e dove vederlo in tv in chiaroSinner travolge Rublev ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia e vola in semifinale, dove lo attende Medvedev. Come seguirlo in tv. style.corriere.it