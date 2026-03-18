Uno studente italiano negli Stati Uniti ha dichiarato di non voler mangiare all’Olive Garden, preferendo il McDonald’s, ma alla fine è stato portato lo stesso nel ristorante. La sua host mom americana ha deciso di accompagnarlo, nonostante le sue proteste, in una nota catena di ristoranti specializzata in cucina italo-americana. Il racconto è diventato virale su TikTok.

Il racconto di uno studente italiano negli Stati Uniti è diventato virale su TikTok dopo che la sua host mom americana, nonostante le sue proteste, lo ha portato all’ Olive Garden, nota catena statunitense di ristoranti “casual dining” specializzata in cucina italo-americana. Alessandro, visibilmente riluttante, ha ripetuto più volte: “Non vado da nessuna parte. solo così sapete,” mentre la madre ospitante, Rhonda, lo incalzava: “Oggi è il tuo giorno fortunato! Andiamo!”. Il ragazzo ha cercato di resistere, proponendo di mangiare al McDonald’s e sottolineando ironicamente: “L’unica cosa italiana che avete è il nome”. Rhonda ha continuato a insistere: “Ti stiamo portando a cena in un posto molto speciale,” trascinandolo dentro tra sospiri e commenti disperati di Alessandro: “Mamma mia! Devo prepararmi mentalmente a questo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non vado da nessuna parte, preferisco il McDonald’s”: studente italiano non vuole mangiare nella catena di cucina italo-americana Olive Garden. Ma ci finisce lo stesso: la storia

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