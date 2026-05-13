Oggi a Roma si svolgono diverse manifestazioni sportive. La partita tra le due squadre della capitale è programmata per le 12, mentre in serata si tiene la finale di un torneo di tennis. Tuttavia, non è stato raggiunto un accordo tra gli organizzatori e la Prefettura riguardo alla gestione degli eventi e alle modalità di svolgimento. La data e l’orario delle gare delle altre squadre coinvolte nella competizione non sono ancora state ufficializzate.

Il caso derby sta diventando una saga. La Lega Serie A sta proponendo un'ipotesi alternativa allo slittamento di Roma-Lazio e delle altre quattro gare delle squadre in corsa Champions (Napoli, Milan, Juventus e Como): anticipare la stracittadina alle 12, possibilmente posticipando la finale degli Internazionali, al momento prevista per le 17. Una soluzione che non sembra di facile attuazione, al momento sarebbero in corso contatti con la prefettura di Roma e con i responsabili del tennis, ma ancora non c'è traccia di accordo. La Lega nella sua nota di ieri aveva chiesto al Prefetto di rivedere la sua decisione, minacciando di adire a vie legali.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Serie A ci riprova: derby di Roma alle 12 e finale del tennis in serata. Ma non c'è accordo con la Prefettura

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