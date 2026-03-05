Indian Wells quando gioca Sinner | il programma degli italiani | Date orari e dove vedere in tv

Al torneo di Indian Wells, il giocatore italiano ha dichiarato che la sua preparazione sta andando molto bene e ha descritto il luogo come un posto speciale. Ha aggiunto che, considerando di non aver partecipato l’anno scorso, questa edizione assume un significato particolare. Il torneo si svolge con un programma specifico di date e orari, con le partite trasmesse in TV.

“La mia preparazione sta andando molto bene. Questo è un posto speciale. Ovviamente, non aver potuto partecipare l’anno scorso lo rende ancora più speciale, e speriamo che sia un grande torneo”. Tornare a convincere per scrollarsi di dosso due mesi complicati in questo inizio di 2026. Jannik Sinner torna in campo e lo fa a Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione. L’azzurro sfiderà il ceco Dalibor Svrcina nel secondo turno del torneo americano, dopo il bye al primo turno. Tra i due non ci sono precedenti. Sinner è reduce dalla sconfitta contro Novak Djokovic in semifinale agli Australian Open e da quella ai quarti contro Jakub Mensik a Doha. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sinner torna in campo, oggi comincia Indian Wells: gli italiani in tabellone, programma e dove vedere il torneo in tv e streaming

Atp Indian Wells 2026, dove vedere in tv le partite di Sinner e degli azzurri

