Abbordaggio Flotilla 2 Meloni contro Israele | Vengano liberati immediatamente tutti gli italiani illegalmente fermati

La premier italiana ha chiesto l’immediata liberazione di tutti gli italiani detenuti, dopo il sequestro della Flotilla 2 in acque internazionali. Roma ha espresso condanna per l’azione israeliana, ribadendo la richiesta di sbloccare la situazione senza indugi. La vicenda riguarda il fermo di alcuni cittadini italiani durante l’intervento delle forze israeliane a bordo dell’imbarcazione. La situazione è al centro delle tensioni diplomatiche tra i due paesi.

Roma condanna il sequestro della Flotilla in acque internazionali: Meloni chiede a Israele il rilascio immediato dei 24 italiani e il rispetto del diritto internazionale La premier Giorgia Meloni è intervenuta contro Israele nell'ambito dell'abbordaggio da parte israeliana della seconda missi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Abbordaggio Flotilla 2, Meloni contro Israele: "Vengano liberati immediatamente tutti gli italiani illegalmente fermati" Notizie correlate Flotilla, Meloni avvisa Israele: "Subito liberi gli italiani illegalmente fermati"Pare chiare e nette: il governo italiano chiede a quello d'Israele "l'immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno... Flotilla, la condanna di Meloni: “Israele liberi immediatamente gli italiani fermati”Giorgia Meloni e il governo italiano condannato il blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla al largo di Creta e chiedono l’immediata... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Flotilla abbordata da Israele: il racconto del nostro inviato; Flotilla, il video dell'abbordaggio di una delle barche: un militare sale a bordo; Schlein: Ue e governo condannino l’abbordaggio della Flotilla; Così Israele ha intercettato la Global Sumud Flotilla in acque internazionali: Rapiti nel Mediterraneo, è pirateria. Flotilla sequestrata dagli israeliani, stavolta Meloni condanna: Liberate subito gli italianiDopo il sequestro della Flotilla, stavolta Meloni è costretta a condannare Israele e a chiedere il rilascio degli attivisti italiani. lanotiziagiornale.it Meloni condanna il sequestro della Flotilla dopo 12 ore: Israele liberi subito gli italiani fermatiDopo 12 ore dall'abbordaggio della Flotilla dal governo italiano arriva una prima condanna nei confronti di Israele ... fanpage.it Un abbordaggio in acque internazionali, a centinaia di miglia nautiche da Israele. I soldati israeliani hanno intercettato la Global Sumud Flotilla al largo dell'isola di Creta, sulla rotta per Gaza ma molto lontano dalla destinazione. Secondo le informazioni fornit - facebook.com facebook Il video dell’abbordaggio della Flotilla: la Marina israeliana armata sulle navi, gli attivisti con le mani in alto x.com