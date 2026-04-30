Abbordaggio Flotilla 2 Meloni contro Israele | Vengano liberati immediatamente tutti gli italiani illegalmente fermati

Da ilgiornaleditalia.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La premier italiana ha chiesto l’immediata liberazione di tutti gli italiani detenuti, dopo il sequestro della Flotilla 2 in acque internazionali. Roma ha espresso condanna per l’azione israeliana, ribadendo la richiesta di sbloccare la situazione senza indugi. La vicenda riguarda il fermo di alcuni cittadini italiani durante l’intervento delle forze israeliane a bordo dell’imbarcazione. La situazione è al centro delle tensioni diplomatiche tra i due paesi.

Roma condanna il sequestro della Flotilla in acque internazionali: Meloni chiede a Israele il rilascio immediato dei 24 italiani e il rispetto del diritto internazionale La premier Giorgia Meloni è intervenuta contro Israele nell'ambito dell'abbordaggio da parte israeliana della seconda missi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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