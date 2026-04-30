Da Israele tentato omicidio governo e Ue si attivino la denuncia della Flotilla E Orlando Pd attacca von der Leyen

La Flotilla ha denunciato un tentato omicidio da parte di Israele, chiedendo al governo e all'Unione Europea di intervenire. Nel frattempo, un rappresentante del Partito Democratico ha criticato la presidente della Commissione Europea, accusandola di non aver preso posizioni ferme nei confronti di Israele, che secondo quanto riportato, avrebbe agito senza rispettare il diritto internazionale e i diritti umani, senza subire sanzioni o embargo.

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