Laveneziana candidato sindaco della coalizione civica | Un progetto per il bene comune

A Ceglie Messapica sono state presentate ufficialmente le candidature alle prossime elezioni comunali. Le liste civiche

CEGLIE MESSAPICA - Una scelta d'amore e d'impegno per la città di Ceglie Messapica. È con questo spirito che le liste civiche "Ceglie Futura" e "Insieme" hanno ufficializzato la candidatura a sindaco di Antonello Laveneziana, presentandolo come il migliore interprete di una politica perbene e.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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