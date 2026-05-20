Il presidente della Lega Serie A ha commentato la situazione dei calendari, sottolineando che il fitto programma di partite non dipende dalla sua organizzazione. Ha spiegato che le recenti complicazioni non sono frutto di decisioni prese dalla Lega, ma non ha fornito dettagli specifici sulle cause del sovraffollamento. Le dichiarazioni arrivano dopo una settimana di discussioni e polemiche relative agli impegni delle squadre e alle modifiche delle date delle partite.

«Qualsiasi sia il destino, grazie Palladino», lo striscione dei tifosi a Zingonia per il tecnico dell’Atalanta. Ma il futuro. Locatelli: «Juve? Non è un posto dove tu vieni e vivacchi. Devi dare tutto quello che hai. Questi sono gli standard per stare alla Juventus» Napoli, il punto sul nuovo allenatore: Sarri priorità, Allegri opzione. Italiano osservato speciale Cristiano Bacci racconta la sua rinascita: «L’Estrela è salva. Io un duro? Mai alzato le mani. In Italia vorrei allenare due squadre.» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Simonelli ‘denuncia’: «Il calendario di Serie A è affollato ma non per colpa nostra»

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