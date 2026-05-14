In una recente dichiarazione, un dirigente della Lega Serie A ha criticato duramente la gestione del calendario del campionato, attribuendo la responsabilità a un errore di valutazione. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che si sono confrontate con la Lega sulla programmazione delle ultime giornate del torneo. Nelle ultime settimane, si sono susseguite confronti tra le parti riguardo alla collocazione di un importante derby della capitale, che ha sollevato diverse polemiche e discussioni.

Nelle ultime giornate, com’è ben noto, si è scatenata la polemica tra Lega Serie A e Prefettura di Roma per la collocazione del derby Roma-Lazio, valevole per la 37a giornata della Serie A di calcio 2025-2026. In origine si doveva giocare alle ore 12.30 di domenica 17 maggio ma, come segnalato da più parti, si sarebbe creata la sovrapposizione con la Finale degli Internazionali di tennis che si sarebbe dovuta disputare a poche centinaia di metri di distanza alle ore 17.00. Come si suol dire “Apriti cielo”! Dopo roventi polemiche, ricorsi al TAR, e una non semplice mediazione, si è giunti alla decisione di anticipare il derby capitolino alla ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Angelo Binaghi spara a zero: “Non è colpa nostra se il calendario della Serie A è stato fatto con i piedi da un deficiente”

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