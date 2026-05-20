A Milano si apre una mostra dedicata a Simone Di Matteo, artista che unisce elementi di arte e mito nelle sue creazioni. Nato come scrittore, giornalista, editore e direttore responsabile de L’Opinione.com, Di Matteo si dedica ora anche alla produzione artistica. La rassegna presenta una selezione di sue opere che riflettono questa doppia identità, mescolando riferimenti mitologici e pratiche artistiche contemporanee. La mostra si svolge in uno spazio dedicato alla promozione di artisti emergenti e affermati.

di Fabrizio Maria Barbuto – Scrittore, giornalista, editore e direttore responsabile de L’Opinione.com, Simone Di Matteo è anche artista. Le. Scrittore, giornalista, editore e direttore responsabile de L’Opinione.com, Simone Di Matteo è anche artista. Le sue opere, raccolte sotto il titolo Relitti – Ciò che resta degli dèi, sono esposte al Churchill Caffè Events di Milano. Relitti si compone di una serie di artesculture realizzate con materiali restituiti dal mare, anche i più prosaici. Simone Di Matteo se ne serve per rivisitare il concetto stesso di arte e promuovere un’idea: la poesia può abitare gli oggetti più insospettabili; perfino i rifiuti. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Simone Di Matteo in mostra a Milano tra arte e mito

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Ricerca artistica tra AI, scienza e nuove tecnologie - Enacting Artistic Research (EAR) - 19.02.2026

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