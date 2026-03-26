FOCUS – PALLANUOTO | Matteo Iocchi Gratta | tra mito Ivovi? Sukno numero 9 e la rinascita azzurra

In questa intervista esclusiva, il giocatore di pallanuoto analizza il suo percorso e le tappe più significative della sua carriera. Viene approfondita la sua evoluzione tecnica e il ruolo che ha assunto all’interno della nazionale. Si parla inoltre delle sue relazioni con altri atleti e delle sfide affrontate nel corso degli anni. Il focus si concentra sui dettagli di un percorso in crescita nel panorama della pallanuoto italiana.

In questa intervista esclusiva con Matteo Iocchi Gratta scopriamo la storia, l’evoluzione tecnica e il cuore di uno dei protagonisti emergenti della pallanuoto italiana. Dal Settebello alle emozioni vissute ai Mondiali e all’Olimpiade Parigi 2024, fino al rapporto con l’allenatore Sandro Sukno e la convivenza con il campione Aleksandar Ivovi? nella Pro Recco. Parliamo di: evoluzione tattica e ruolo da universal player scelte personali come il numero 9 errori e lezioni dopo la squalifica mondiale obiettivi per la stagione 202627 Se ami la pallanuoto di alto livello, la tecnica e l’emozione dello sport, questo video ti porta dentro la vasca con uno degli atleti che stanno facendo il futuro di questo sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - FOCUS – PALLANUOTO | Matteo Iocchi Gratta: tra mito Ivovi?, Sukno, numero 9 e la rinascita azzurra Articoli correlati Sandro Campagna: “Tutto fa crescere la squadra, dalla prossima partita recuperiamo Iocchi Gratta”Seconda partita e seconda vittoria per la Nazionale italiana di pallanuoto agli Europei di Belgrado. Azzurra pallanuoto. C’è la sfida da derbyDopo una settimana di "stop forzato" a causa dell’indisponibilità della piscina di via Roma per la prima squadra dell’Azzurra si avvicina il momento... FOCUS – PALLANUOTO | Matteo Iocchi Gratta: tra mito Ivovi, Sukno, numero 9 e la rinascita azzurra