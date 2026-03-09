Gli occhi e la rosa Simone Di Matteo alla riscoperta dell' amore tra favola e verità interiore

Dopo tre mesi dalla sua pubblicazione, il libro “Gli occhi e la rosa” di Simone Di Matteo rimane al centro dell’attenzione come uno dei ritorni letterari più discussi della stagione. L’autore affronta temi legati all’amore, mescolando elementi di favola e riflessione personale, attirando l’interesse di lettori e critici. La sua opera continua a essere oggetto di commenti e discussioni nel mondo della letteratura.

A distanza di tre mesi dall'uscita in libreria, "Gli occhi e la rosa" continua a far parlare di sé come uno dei ritorni letterari più interessanti della stagione. Pubblicata a dicembre da Edizioni DrawUp, la nuova opera di Simone Di Matteo segna il suo ritorno sulla scena letteraria dopo ben otto anni di assenza. Un tempo piuttosto lungo, che lo ha visto affermarsi come giornalista e opinionista, senza mai recidere, però, il legame con la sua veste più intima e autentica: la scrittura poetica. Conosciuto al grande pubblico per il suo stile ironico e controcorrente, una penna fuori da un coro di voci che si esprimono all'unisono, Di Matteo sorprende ancora una volta scegliendo la via della delicatezza.