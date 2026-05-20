LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | torna la pioggia con gli azzurri sotto di due break

Al torneo di Amburgo, il match tra la coppia italiana e gli avversari francesi è stato interrotto a causa della pioggia, con il punteggio di 5-2 in favore dei francesi. La partita è in corso, ma le condizioni meteorologiche hanno reso necessario il rinvio, lasciando i giocatori negli spogliatoi. La pioggia ha aumentato in intensità, impedendo di proseguire con il gioco. La cronaca aggiorna costantemente lo svolgimento del confronto.

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