LIVE Bolelli Vavassori-Doumbia Reboul 2-5 ATP Amburgo 2026 in DIRETTA | torna la pioggia con gli azzurri sotto di due break
Al torneo di Amburgo, il match tra la coppia italiana e gli avversari francesi è stato interrotto a causa della pioggia, con il punteggio di 5-2 in favore dei francesi. La partita è in corso, ma le condizioni meteorologiche hanno reso necessario il rinvio, lasciando i giocatori negli spogliatoi. La pioggia ha aumentato in intensità, impedendo di proseguire con il gioco. La cronaca aggiorna costantemente lo svolgimento del confronto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.48 Non c’è pace per questo match: aumenta l’intensità della pioggia e Morlat non può che rimandare i giocatori negli spogliatoi sul 5-2 per la coppia francese. 19.45 Ha ripreso a piovere, seppur in maniera leggera, su Amburgo. I due azzurri stanno chiedendo al giudice di sedia di sospendere il gioco. 2-5 In rete la risposta di rovescio di Vavassori. 15-40 Splendido passante in risposta di Doumbia. 15-30 Bel rovescio sottorete del torinese. 0-30 Non passa la volée di dritto di Vavassori. 0-15 In rete il dritto di Bolelli. 2-4 Doumbia sorprende gli azzurri con un bel tocco sottorete. 40-15 Doppio fallo di Reboul. 🔗 Leggi su Oasport.it
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