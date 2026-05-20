L’Atletico Madrid sta pensando di rilanciare un’offerta per Lautaro Martinez, calciatore dell’Inter. Secondo fonti vicine al club spagnolo, l’allenatore Simeone avrebbe manifestato nuovamente interesse per l’attaccante argentino. La società nerazzurra avrebbe dichiarato di non voler cedere il giocatore, alzando comunque le barriere alla trattativa. La possibilità di un trasferimento dipende dalle offerte e dalle decisioni dell’Inter, che finora ha mantenuto una posizione di fermezza.

di Bruno De Santis L’Atletico Madrid potrebbe provare a tornare alla carica per Lautaro Martinez, il pallino di Simeone: l’Inter alza il muro Diego Simeone ci riprova. O forse sarebbe più giusto dire che non ha mai smesso davvero. Il nome di Lautaro Martinez è tornato a girare attorno all’ Atletico Madri d e dalla Spagna raccontano di un Cholo che avrebbe individuato proprio nel capitano dell’Inter il volto ideale per guidare il nuovo attacco rojiblanco. L’idea nasce dentro una fase di cambiamento importante: Griezmann è in uscita e ci sono dubbi sulla permanenza di Julian Alvaraz. Il punto però è un altro. Quando si parla di Lautaro si entra spesso nel territorio delle suggestioni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Simeone vuole Lautaro Martinez: il piano dall’Atletico

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