L’Atletico Madrid si prepara a giocarsi un’ultima occasione in vista di una partita importante. Thierry Henry aveva affermato che tutte le squadre europee temono il Real Madrid, mentre il club madrileno ha sempre considerato il Barcellona un avversario di rilievo. Questa rivalità tra le due squadre rappresenta uno degli aspetti più discussi nel calcio europeo, con incontri che attirano l’attenzione di molti appassionati.

Thierry Henry diceva che tutte le squadre d’Europa temono il Real Madrid mentre il Real Madrid teme il Barcellona. Oggi forse bisognerebbe aggiungere che il Barcellona teme l’Atlético di Madrid. Con quella di ieri, sono diventate tre le volte in cui la squadra di Simeone ha eliminato i catalani in Champions League, facendolo ancora una volta con merito, al termine di una eliminatoria in cui è sembrata sempre in controllo. Non è la prima volta che Flick in particolare dimostra di soffrire l’Atlético di Simeone più di chiunque altro - una squadra in grado di soffocare i pregi e di colpire i difetti del suo gioco e dei suoi giocatori. Il paradosso è che il Barcellona in campionato ha battuto l'Atletico due volte su due e in classifica è 22 punti sopra.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - L'Atletico di Simeone vuole concedersi un ultimo ballo

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