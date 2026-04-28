Infortunati Inter il punto dall’infermeria | da Lautaro Martinez a Luis Henrique

L'infermeria dell'Inter ha aggiornato le condizioni di alcuni giocatori infortunati. Tra gli ultimi casi, ci sono Lautaro Martinez e Luis Henrique, i cui tempi di recupero sono ancora da definire. La società fornisce aggiornamenti regolari sui progressi dei calciatori che sono stati costretti a fermarsi a causa di problemi fisici. Restano da monitorare gli sviluppi per capire quando saranno disponibili per la squadra.

Mercato Inter, un top club di Serie A punta Carlos Augusto! La situazione Mercato Inter, serve un’alternativa a Calhanoglu: il giovane Stankovic ma non solo. Il piano nerazzurro Mercato Inter, Moretto: «Lukaku ha un desiderio di tornare a Milano. I nerazzurri.» Inter Women, Bartoli suona la carica: «Non è bello stare ferme, importante consolidare il secondo posto. Ecco cosa mi aspetto» Inter Woman, Magull celebra il rinnovo: «Sono felice di poter continuare insieme, mi trovo bene. Futuro? Voglio vincere» Inter Women, l’Under 15 porta a casa il Memorial Gianneschi! In finale battuto il Como 6-1 Settore Giovanile Inter, girone chiuso al primo posto e con una vittoria: ai quarti l’ostico Verona.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, il punto dall’infermeria: da Lautaro Martinez a Luis Henrique Notizie correlate Infortunati Inter, Bastoni e Lautaro ci saranno contro il Torino? Le ultime dall’infermeria nerazzurradi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, contro il Torino rivedremo sia Bastoni che Lautaro Martinez? Ecco il piano per il rientro dei due... Infortunati Inter, il punto sulle condizioni di Thuram, Bastoni e Lautaro Martinez: ecco quando li rivedremo in campodi Redazione Inter News 24Infortunati Inter, ecco il programma per il rientro dei top nerazzurri: da Thuram fino a Lautaro Martinez. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Gli squalificati per la prossima giornata; La sgasata di Chivu e il Como che non vince più: finché sei spensierato va tutto bene, poi...; Sky – Verso Inter-Como, Bisseck è tornato in gruppo. Le ultime su Bastoni e Lautaro; Quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: gioca Torino-Inter? Convocato? Le ultime. Infortunati Inter | Bastoni e Lautaro, gli aggiornamenti: chi recupera per la 34^ giornataInfortunati Inter - L’Inter si gode il pass per la finale di Coppa Italia e guarda già al prossimo impegno di campionato contro ... fantamaster.it Infortunati Inter | Bisseck e Lautaro: le novità dopo l’allenamentoInfortunati Inter – L’Inter si prepara in vista del prossimo impegno di campionato, ormai in piena volata Scudetto. Anche nella gara in arrivo contro il Cagliari, però, bisognerà sopperire ad alcune a ... fantamaster.it Infortunati Inter, ieri ed oggi tutti e 4 ad Appiano: come stanno e quando rientrano - facebook.com facebook Inter-Cagliari, Chivu sugli infortunati: “Bisseck in gruppo tra due giorni. Lautaro…” x.com