Silvi via San Rocco | rientrano le famiglie dopo i test sul terreno
A Silvi, lungo via San Rocco, le famiglie sono tornate nelle proprie abitazioni dopo aver effettuato test sul terreno. Gli esperti hanno verificato la stabilità della zona e hanno confermato che non ci sono rischi immediati. La Protezione Civile ha annunciato che continuerà a monitorare il costone instabile attraverso controlli periodici e l’installazione di strumenti di rilevamento. La riapertura delle abitazioni avviene dopo le analisi che hanno escluso pericoli di crollo o frane.
? Punti chiave Come hanno confermato gli esperti la stabilità del terreno in via San Rocco?. Quali misure adotterà la Protezione Civile per monitorare il costone instabile?. Chi riceverà i contributi economici per sostenere le famiglie sfollate?. Perché le autorità mantengono la massima prudenza nonostante il rientro?.? In Breve Il professor Sciarra ha guidato i rilievi tecnici sulla parte alta del costone.. L'assessore Gianpaolo Lella ha seguito minuto per minuto i controlli sul terreno.. La Protezione Civile garantisce i contributi economici alle famiglie coinvolte nell'emergenza.. Il monitoraggio della Protezione Civile proseguirà per prevenire nuovi movimenti del suolo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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