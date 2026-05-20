Silvi via San Rocco | rientrano le famiglie dopo i test sul terreno

A Silvi, lungo via San Rocco, le famiglie sono tornate nelle proprie abitazioni dopo aver effettuato test sul terreno. Gli esperti hanno verificato la stabilità della zona e hanno confermato che non ci sono rischi immediati. La Protezione Civile ha annunciato che continuerà a monitorare il costone instabile attraverso controlli periodici e l’installazione di strumenti di rilevamento. La riapertura delle abitazioni avviene dopo le analisi che hanno escluso pericoli di crollo o frane.

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