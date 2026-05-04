Test Hiv gratuiti e anonimi in via San Rocco | torna il checkpoint di NovarArcobaleno

Sabato 9 maggio, in via San Rocco, viene riproposto il punto di accesso gratuito e anonimo per test Hiv, organizzato da NovarArcobaleno. L’iniziativa mira a favorire lo screening e l'informazione, con l’obiettivo di ridurre le diagnosi tardive di infezioni sessualmente trasmissibili. La presenza del servizio si inserisce in un’azione di prevenzione rivolta alla comunità locale, offrendo un’opportunità di controlli rapidi e riservati.

Contrastare il fenomeno delle diagnosi tardive attraverso lo screening e l’informazione. Con questo obiettivo NovarArcobaleno ripropone per sabato 9 maggio un’iniziativa dedicata alla prevenzione di Hiv e altre infezioni sessualmente trasmissibili (Ist).Dalle ore 15 alle 19, presso la sede di via.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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