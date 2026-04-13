Marco Giallini torna sul set di Rocco Schiavone dopo l'incidente | ripartono le riprese della settima stagione

Le riprese della settima stagione della fiction di Rai2 sono pronte a riprendere ad Aosta. Dopo un mese dall’incidente e dall’operazione che ha coinvolto l’attore protagonista, Marco Giallini, le riprese sono state riprese. L’attore tornerà a interpretare il personaggio di Rocco Schiavone, portando avanti il progetto televisivo che vede coinvolta la produzione.

Marco Giallini tornerà a vestire i panni di Rocco Schiavone. Ad Aosta, a distanza di un mese dall'incidente e dall'operazione che ha costretto l'attore a un riposo forzato, stanno per ripartire le riprese della nota fiction di Rai2, arrivata alla sua settima stagione.🔗 Leggi su Fanpage.it Incidente sul set per Marco Giallini, impegnato nelle riprese della settima stagione di Rocco Schiavone: il videoIncidente sul set per Marco Giallini, impegnato nelle riprese della settima stagione di Rocco Schiavone. Marco Giallini, incidente sul set di Rocco Schiavone: bloccate le ripreseMarco Giallini si trova ad Aosta per le riprese di Rocco Schiavone, proprio qui ha fatto una brutta caduta ed è stato operato d'urgenza Adesso il...