A pochi mesi dall'apertura del primo centro, la catena ha inaugurato una nuova struttura a Ercolano, attirando un grande pubblico nel giorno della cerimonia. La giornata ha visto un afflusso di visitatori superiore alle aspettative, con molte persone pronte a scoprire i servizi offerti. La nuova sede si aggiunge a quella già esistente, ampliando così la presenza dell’azienda nel territorio locale.

"> Inaugurazione del Plinio Medical Center: una nuova era per Ercolano. Un evento di grande partecipazione e intensa emozione ha caratterizzato l’inaugurazione del nuovo Plinio Medical Center di Ercolano, avvenuta ieri, 16 aprile. Alla cerimonia erano presenti autorità locali, rappresentanti della vita civica e tanti cittadini, a sottolineare l’importanza di questa struttura per la comunità. Il Plinio Medical Center, storicamente situato in via Fevolella, ha rappresentato per anni un punto di riferimento nella sanità dell’area. Completamente rinnovato grazie all’impegno del Mimina Group, guidato dalla famiglia Caianiello, il centro è pronto a scrivere un nuovo capitolo per la sanità locale.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Plinio raddoppia: nuova apertura a Ercolano, affluenza record al taglio del nastro.

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