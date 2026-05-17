Cesenatico | debutta Signor Tacos 2 tra sapori arabi e danza del ventre

A Cesenatico, apre un nuovo locale chiamato Signor Tacos 2, che propone piatti ispirati alla cucina araba come kebab e couscous. La serata prevede anche intrattenimento con artisti che si esibiranno in danza del ventre lungo viale Carducci. Il locale si distingue per l’offerta culinaria e l’animazione, attirando l’attenzione di chi cerca un’esperienza gastronomica e culturale diversa. La serata di apertura include anche momenti di musica e spettacoli dal vivo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Cosa troverai nel menù oltre ai classici kebab e couscous?. Chi sono gli artisti che animeranno la serata in viale Carducci?. Come intende l'imprenditore trasformare questo locale in una catena commerciale?. Perché questa apertura segna un nuovo modello di integrazione a Cesenatico?.? In Breve Evento alle ore 19:00 con dj set di Andrea Lucchi e danza di Sonia Bertozzi.. Menù include specialità tunisine come makrouds ai datteri, couscous e grigliate di carne.. Sassi Terzi opera sul territorio romagnolo sin dal suo arrivo nel 2006.. Progetto punta a trasformare l'attività in una catena partendo da viale Carducci 141.. L’imprenditore italo tunisino Sassi Terzi inaugura oggi a Cesenatico il locale Signor Tacos 2, situato al numero 141 di viale Carducci, con un evento che partirà alle ore 19:00. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cesenatico: debutta Signor Tacos 2 tra sapori arabi e danza del ventre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento GF Vip, la danza del ventre di Francesca Manzini scatena il caos nella CasaNella Casa del Grande Fratello Vip basta poco per trasformare una semplice prova settimanale in un vero caso. GF Vip, scoppia la guerra per una danza del ventre: “Francesca ha distrutto tutto” (e intanto i social ridono)Nella Casa del Grande Fratello Vip una prova di danza del ventre si trasforma in un caso esplosivo che divide concorrenti e pubblico.