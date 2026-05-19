Siena odio razziale e apologia fascista e nazista | denunciati 13 minori

A Siena, tredici minorenni sono stati denunciati per vari reati legati a comportamenti illeciti, tra cui la detenzione illegale di armi e la diffusione di materiale pedopornografico. Sono state inoltre contestate accuse di propaganda di idee basate sull’odio razziale ed etnico, oltre all’apologia di movimenti fascisti e nazisti. Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono diverse attività di perquisizione e accertamenti. La questione ha suscitato attenzione tra le autorità e le forze dell’ordine locali.

(Adnkronos) – Detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. Sono le accuse contestate a 13 minorenni, tutti residenti nel senese, denunciati dai poliziotti di Siena. Perquisizioni e sequestri sono stati eseguiti nell’operazione 'Format 18' della Digos. —[email protected] (Web. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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